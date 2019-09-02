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2 сентября • обновлено в 19:28
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"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

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Уже в течение нескольких лет ни одно 3 сентября не проходит без привычного ажиотажа вокруг одноименной песни российского певца Михаила Шуфутинского.

В сети традиционно появляются шутки и мемы на эту тему. OBOZREVATEL собрал подборку из самых смешных.

Легендарная песня с узнаваемой строчкой "я календарь переверну, и снова третье сентября" впервые была исполнена Шуфутинским в 1994 году и практически сразу стала хитом. Впервые шутки про эту композицию появились в 2011 году, когда в соцсетях начала расходиться фотография американского рэпера Рика Росса, которая сопровождалась цитатой из песни Шуфутинского. Стоит отметить определенное внешнее сходство между Шуфутинским и Россом.

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото: pikabu.ru

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В 2019 году дата 3 сентября также вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей.

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Фото из Instagram

Легендарная песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября":

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Областного информационного туристического краеведческого центра Тернопольского областного совета, писатель Владимир Демчишин побывав на концерте Шуфутинского в Нью-Йорке (США), "воспользовался возможностью" и позвал того в Украину.

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Персона
Михаил Шуфутинский
Место
Россия
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