"Я календарь переверну..." В сети возник ажиотаж вокруг 3 сентября Шуфутинского

Уже в течение нескольких лет ни одно 3 сентября не проходит без привычного ажиотажа вокруг одноименной песни российского певца Михаила Шуфутинского.

В сети традиционно появляются шутки и мемы на эту тему. OBOZREVATEL собрал подборку из самых смешных.

Легендарная песня с узнаваемой строчкой "я календарь переверну, и снова третье сентября" впервые была исполнена Шуфутинским в 1994 году и практически сразу стала хитом. Впервые шутки про эту композицию появились в 2011 году, когда в соцсетях начала расходиться фотография американского рэпера Рика Росса, которая сопровождалась цитатой из песни Шуфутинского. Стоит отметить определенное внешнее сходство между Шуфутинским и Россом.

Фото: pikabu.ru

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В 2019 году дата 3 сентября также вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Легендарная песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября":

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Областного информационного туристического краеведческого центра Тернопольского областного совета, писатель Владимир Демчишин побывав на концерте Шуфутинского в Нью-Йорке (США), "воспользовался возможностью" и позвал того в Украину.

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