"Я девушка!" Дочь публично пристыдила Галкина: забавное видео

Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза пристыдила звездного папу за некорректные обращения.

Соответствующее видео опубликовано в официальном Instagram-канале девочки (чтобы посмотреть забавный ролик, проскролльте до конца страницы).

Максим Галкин на протяжении видео называл девочку "мадемуазель", "сударыня", "женщина", "мадам", "мамзель". Но Лизу такие обращения категорически не устраивали.

Лиза Галкина Кадр из видео

"Где мадам? Мамзель? Я не мать, а девушка! Я не сударыня, а девчонка! Я не женщина, а девушка! Ну сколько уже вам говорить! Я не женщина, а девушка", – отвечала на шуточные обращения папы Лиза.

Пользователей позабавил и умилил ролик с маленькой дочерью Пугачевой и Галкина. "Папа достал", "Обожаю этого замечательного ребенка", "Лапулька", "Ах ты золушка, красавица", "Чудесная", – порадовались пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российское издание VladTime сообщило, что донором яйцеклеток для звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина могла стать родная дочь примадонны Кристина Орбакайте. Позже певица дала официальный комментарий.

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