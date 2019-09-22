"Выпили уже?" Фото Лободы со стаканом вызвало споры в сети

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала споры среди поклонников, обнародовав новые фото.

Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась двумя снимками в одном и том же луке. На одном из них она позирует с бокалом, на что обратили внимание подписчики.

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

Фанаты певицы похвалили ее за удачный образ и сделали комплименты фигуре. "Красотка", "Ноги от ушей", – восхитились они.

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

В то же время части комментаторов не понравились снимки. "А что с ногами?" "Из туфель пальцы вылазят", "Пьяненькая", "Что-то последнее время всегда со стаканом", "Выпили уже?" – раскритиковали звезду интернет-пользователи.

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Скрин комментариев к постам

Как писал OBOZREVATEL:

В сети было много критики в адрес Светланы Лободы из-за того, что она перепела песню примадонны Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна".

Ранее Лобода взбудоражила сеть, продемонстрировав способности своего тела – в черном купальнике села на шпагат.

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