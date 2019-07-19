"Вы идиот?" Панин показал 10-летнюю дочь с сигаретой и разъярил сеть

Скандальный актер Алексей Панин в очередной раз разозлил пользователей сети провокационным видео.

В этот раз он показал 10-летнюю дочку Анну, держащую в руках сигарету (чтобы посмотреть видео, если актер его не удалит, проскролльте до конца страницы).

Панин с дочерью instagram.com/alexey_panin_official

Ролик имел явно сравнительный подтекст с фото Николая II, дочь которого держала сигарету в длинном мундштуке, однако это не спасло Панина от разъяренных пользователей.

"Царствуй на страх врагам! Курение в семье Николая II. Николай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке. Всем добра", – подписал он под снимком с царем.

А под роликом он отметил "Комментарии по поводу сигареты оставляйте под предыдущем постом", – посоветовал он. Что пользователи в общем и сделали, накинувшись на актера.

"Просто скажи, зачем?", "Алексей, только это совсем не повод курить с Аней", "Вы идиот?", "Я бы руки оторвала", "Сколько блин лет вашей дочери, что она курит при отце", "Панин не оставил шансов вырасти девочке нормальным человеком, жаль", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего актеру пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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