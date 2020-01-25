"Вы главное не заболейте по-китайски": Алла Пугачева спровоцировала шутку на злобу дня

Звезда российской эстрады Алла Пугачева рассказала об отдыхе с друзьями, после чего ей неожиданно ответил подписчик.
В своем Instagram-аккаунте Пугачева показала фотографию с певцом Александром Буйновым в одном из ресторанов.
"Гуляем с друзьями по Китайски. С Новым годом!!!" – написала певица.
После этого один из ее фолловеров допустил циничную шутку по этому поводу.
"Вы главное не заболейте по-китайски", - написал он.
В Китае с 25 января по 10 февраля ежегодно празднуется Новый год. В 2020 году все праздничные мероприятия отменены по причине вспышки коронавируса.
Ранее внук Пугачевой Никита Пресняков рассказал, что творится в московском аэропорту "Шереметьево" из-за китайского коронавируса.
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