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"Вы беременны?" Пользователей сети озадачил пост Лорак о материнстве

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Украинская певица Ани Лорак, которая не так давно закрутила роман с саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом, вызвала ажиотаж в сети неоднозначным постом о материнстве.

На своей странице в Instagram 40-летняя звезда опубликовала фото с восьмилетней дочерью Софией от своего экс-супруга Мурата Налчаджиоглу, с которым рассталась со скандалом в этом году, и подписала кадр:

"Любая мама скажет вам, что материнство, само по себе, является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так ты можешь познать истинную любовь — безусловную. Только так можно по-настоящему понять, что значит отдавать и получать взамен".

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Некоторые подписчики Лорак заподозрили ее в новой беременности.

"Вы беременны?" предположила одна из фолловеров.

Пользователей сети озадачил пост Лорак о материнстве

Пользователей сети озадачил пост Лорак о материнстве

instagram.com/anilorak

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Персона
Ани Лорак
Теги
звезды Instagram
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