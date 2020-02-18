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18 февраля • обновлено в 10:34
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"Вторая Жанна!" Сестра покойной Фриске показала полуголое фото на пляже

2.5т
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Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья показала яркое фото с пляжа. На нем она позировала в откровенном бикини, демонстрируя стройную фигуру.

Фото Фриске разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вторая Жанна!" Сестра покойной Фриске показала полуголое фото на пляже

instagram.com/friske_natalia

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"Быть внимательным к женщине – это намного больше, чем регулярно давать о себе знать. Это заинтересованно слушать, открыто говорить, восхищенно смотреть, но прежде всего - постоянно баловать, вовремя замечать и незамедлительно реагировать. Реагировать на приходящие уведомления, возникающие недовольства и появляющиеся предложения, просьбы помочь, стремление удивить и желание увидеться", - подписала снимок Фриске.

Внимательность Быть внимательным к женщине – это намного больше, чем регулярно давать о себе знать. Это заинтересованно слушать, открыто говорить, восхищённо смотреть, но прежде всего - постоянно баловать, вовремя замечать и незамедлительно реагировать. Реагировать на приходящие уведомления, возникающие недовольства и появляющиеся предложения, просьбы помочь, стремление удивить и желание увидеться.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)

"Наконец-то нормальная фигура среди фотошопленных и неправдоподобных на просторах Instagram", "Очень красиво. Как давно я не видела своими глазами таких ярких красок", "Красивые ножки", "Я не могу оторвать взгляд .Восхитительна, шикарная, сводишь с ума", "Красотка! Вторая Жанна", - комментирую снимок в сети.

"Вторая Жанна!" Сестра покойной Фриске показала полуголое фото на пляже
"Вторая Жанна!" Сестра покойной Фриске показала полуголое фото на пляже
"Вторая Жанна!" Сестра покойной Фриске показала полуголое фото на пляже
"Вторая Жанна!" Сестра покойной Фриске показала полуголое фото на пляже
"Вторая Жанна!" Сестра покойной Фриске показала полуголое фото на пляже

Недавно Наталья Фриске устроила скандал из-за статуи в одном из ресторанов.

Также читайте на OBOZREVATEL, как Наталья Фриске разозлилась из-за того, что ее сравнивают с ее сестрой.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Наталья Фриске
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