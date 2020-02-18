"Вторая Жанна!" Сестра покойной Фриске показала полуголое фото на пляже

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья показала яркое фото с пляжа. На нем она позировала в откровенном бикини, демонстрируя стройную фигуру.

Фото Фриске разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/friske_natalia

"Быть внимательным к женщине – это намного больше, чем регулярно давать о себе знать. Это заинтересованно слушать, открыто говорить, восхищенно смотреть, но прежде всего - постоянно баловать, вовремя замечать и незамедлительно реагировать. Реагировать на приходящие уведомления, возникающие недовольства и появляющиеся предложения, просьбы помочь, стремление удивить и желание увидеться", - подписала снимок Фриске.

"Наконец-то нормальная фигура среди фотошопленных и неправдоподобных на просторах Instagram", "Очень красиво. Как давно я не видела своими глазами таких ярких красок", "Красивые ножки", "Я не могу оторвать взгляд .Восхитительна, шикарная, сводишь с ума", "Красотка! Вторая Жанна", - комментирую снимок в сети.

Недавно Наталья Фриске устроила скандал из-за статуи в одном из ресторанов.

Также читайте на OBOZREVATEL, как Наталья Фриске разозлилась из-за того, что ее сравнивают с ее сестрой.

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