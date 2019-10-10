Вскрылись неизвестные подробности о гибели Виктора Цоя

Американская певица Джоанна Стингрей в сентябре представила в Санкт-Петербурге мемуары под названием "Стингрей в Зазеркалье", рассказав неизвестные подробности о гибели рок-легенды Виктора Цоя.

Как сообщает "СтарХит", свои тайны ей вверяли сам музыкант, его возлюбленная Наталья Розлогова, Борис Гребенщиков и другие звезды советского рока, обитающие в Питере.

Виктор Цой instagram/group_kino_official

"Цой 15 августа тихо встал между пятью и шестью часами и незаметно ускользнул на рыбалку. Обычно он возвращался к двенадцати, но в этот раз не приехал. Глядя на белое здание больницы, Наташа сидела в машине на стоянке, подавленная жестоким осознанием новой правды: с этого мгновения любовь ее жизни уже никогда не разделит с ней улыбку. Говорить она не могла. Позже она писала мне: "Увидев его, поняла, что смерть была мгновенной. Я больше всего боялась мысли о том, что он страдал в одиночестве, но этого не произошло", — пишет Джоанна.

Юрий Каспарян, Джоанна и Виктор Цой

Она также рассказала, как познакомилась с Цоем. Сначала она подружилась с Гребенщиковым, номер которого ей дал общий друг. Позже Борис брал ее на концерты.

"И однажды мы пришли на выступление группы "Кино". Сцену еще не осветили, но заиграла музыка, песня "Транквилизатор", медленный, магнетический ритм мгновенно захватил. Затем увидела Цоя. Виктор стоял с поднятой головой, совсем не двигался, при этом от него исходила мощная энергия. С того вечера и стали общаться. Потом случился роман и свадьба с гитаристом "Кино" Юрием Каспаряном. Правда, после подачи заявления в ЗАГС вынуждена была вернуться в Америку — заканчивалась виза. А затем с оформлением новой начались проблемы, и я застряла в Штатах на полгода", – призналась певица.

Виктор Цой Locals

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года, врезавшись на своем "Москвиче" в пассажирский "Икарус", за рулем которого был латыш Янис Фибигс.

Тогда суд признал мужчину невиновным в смертельном ДТП, но поклонники до сих пор считают его "убийцей" кумира. В 2018 году мужчина рассказал, что на протяжении 28 лет ощущал муки совести.

Недавно стало известно, что в выводах следствия об аварии найдены несостыковки, которые все это время замалчивались.

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