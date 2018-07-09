Известная прима-балерина: В мире сопереживают Украине

Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар в интервью OBOZREVATEL рассказала, что чаще всего иностранные зрители и ее коллеги спрашивают об Украине.

"Всегда интересует общее состояние у нас в стране. После трагических событий, многие поддерживают нас и сопереживают. Это безумно приятно. Раньше нас с Россией не идентифицировали, относились как к бывшему Советскому союзу. Вопросы были про Шевченко, Кличко, потом про Ющенко. А вот сейчас начали понимать, но это я говорю о большой массе людей", - призналась Кухар.

Екатерина Кухар и Александ Стоянов Фото: пресс-служба

Екатерина поделилась, что с умилением наблюдает за публикой в Швейцарии: "Исходя из моей практики, к сожалению, должна сказать, что театральный дресс-код существует мало где. Страны, в которых балет считается важным событием или выходом в свет, это Швейцария, Италия и Франция. В Швейцарии основная публика – это люди в возрасте, пожилые дамы, которые имеют возможность выгулять свои бриллианты, сделать укладки. Я с умилением наблюдаю за этой публикой, потому что мне бы хотелось в своей старости выглядеть также и именно так проводить свое время. Мы стараемся нашей украинской публике привить такое же отношения. На наших мероприятиях зачастую красные дорожки, пресс-воллы, чтобы стимулировать женщин выглядеть элегантно. Пресса освещает наши мероприятия, а потом выкладывает фотографии, на которых зрители могут найти себя рядом со звездными гостями", - говорит знаменитость.

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