"Всем дамам 70 плюс": Пугачева поделилась лайфхаком для женщин

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая не скрывает свои пластические операции, продемонстрировала, что ей помогает выглядеть лучше.

На свою страницу в Instagram она выложила фото, на котором она изображена под черной вуалью в сеточку. По словам 70-летней артистки, таким образом ей удается скрыть свои морщины.

"Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70 плюс", – подписала кадр Пугачева.

Отметим, что Алла Борисовна активно ведет свою страничку в Instagram. На одном из последних снимков ее можно увидеть заметно омолодившуюся. Примадонна так преобразилась, что ее едва можно узнать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева спровоцировала шутку на злобу дня. Звезда российской эстрады рассказала об отдыхе с друзьями.

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