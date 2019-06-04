"Всех положила на лопатки": ALEKSEEV расхвалил Украину на росТВ

Популярный поп-исполнитель ALEKSEEV (Никита Алексеев) в эфире российской программы расхвалил Украину и людей, которые проживают в этой стране.

О менталитете, трудоспособности украинцев, а также о красивых местах он рассказал в интервью "Вокруг ТВ" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Недавно у нас появилась девушка – Alyona Alyona (украинская рэперша). Она сейчас всех положила на лопатки. Это признанный факт, талантливая девушка. Почему так происходит? Здесь много факторов: и менталитет людей – они всегда ищут возможность для реализации, особенно творческие люди. Очень подходящая атмосфера, которая есть в наших городах", – рассказал он.

ALEKSEEV расхвалил Украину

Алексеев напомнил, что родным его городом является Киев, который артист ценит за уют. В частности, по его словам, украинская столица правильно настраивает на творческую работу.

"Ты просто пройдись по Контрактовой площади, или спустись к Днепру и прогуляйся возле воды, и ты уже напишешь 10 песен, придумаешь 100 сценариев. Когда делишься какой-то идеей в зародыше, тебе не нужно практически ничего говорить. Главная фраза: "как тебе идея, что думаешь, может быть попробуем" – "ну с чем черт не шутит". Вот это люди, которых очень легко зажечь. Они настолько в процессе, заинтересованы в том, чтобы получилось красиво и необычно. Люди у нас работают по три смены подряд практически без сна, потому что верят в эту музыку. Такого нет абсолютно нигде… Они обожают свою жизнь и свою профессию", – похвалил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Никиту Алексеева застукали на отдыхе с новой солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. До этого момента ходило много слухов о его избраннице, но романтическая поездка в Венецию расставила все по своим местам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!