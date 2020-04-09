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9 апреля • обновлено в 21:21
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"Все пытаются слямзить": экс-ведущий "Орла и Решки" рассказал о проблемах в шоу

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Экс-ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Антон Птушкин прокомментировал скандалы на проекте, из-за плагиата другими людьми формата шоу.

Так, по словам звезды, все постоянно пытаются сделать что-то похожее и заработать на этом денег. А российский телеканал "Пятница", по его мнению, вообще "постоянно думает о том, как бы сделать точно такое же шоу". Об этом Птушкин рассказал в интервью программы "Зе Интервьюер" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Антон Птушкин

Антон Птушкин

Скриншот с видео

"Все пытаются слямзить шоу "Орел и решка". Делают разное: "Багач – Бедняк", "Как фишка ляжет". Это же бизнес, все пытаются заработать... Российский телеканал Пятница вообще пытается сделать такой же проект. Такое впечатление, что у них сидит целый концерн и думает, как бы сделать такое же", – сказал Птушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Клава Кока рассказала о конфликте на проекте из-за ее поездки в "ДНР".

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Рашкован без кражи,что трубочист без сажи!..:)
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Таких тревел шоу десятки по світу. Самі злямзили і розказують які вони розумні.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
У свинорусов своего нет ничего. А воровать это ихнее
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