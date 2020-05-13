Российский писатель-террорист Захар Прилепин, который воевал в рядах оккупантов Донбасса, негативно высказался о панк-группе "Порнофильмы", которая в своих песнях осуждает аннексию Крыма, войну на Донбассе и действия президента РФ Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Огромное количество молодых людей, которым вы впарили, люди ваших убеждений, впарили вот эту уродливую, аномальную религию пренебрежения к собственной стране. Мы просветили, в данном случае, действительно так. неприязнь к церкви, к армии, к интересам русских людей. Мы же про группу "Порнофильмы" говорим, которая в песнях прямо поет "идите к чертям, со своим флагом" и далее по тексту", - высказался Прилепин.

Скриншот из видео

Кроме того, ему не понравилось то, что группа активно гастролирует в Украине, но отказывается посещать Крым и Донбас.

"Они прямо упоминают слово Донбас. Они считают людей на Донбассе людьми сделавшими неправильный выбор и дурным сбродом. Они едут выступать, гастролировать по Украине, чтобы показать им свою симпатию. Они имеют право на такую позицию, но это глупая и подлая позиция", - заявил писатель.

Отметим, что ранее Прилепин уже высказывался о коллективе. Так, в личном блоге он написал о новом альбоме группы "Это пройдет". В частности, ему не понравилась одноименная песня, в которой музыканты негативно высказываются о войне на Донбассе, аннексии Крыма и террористических актах в Беслане и Москве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, лидер группы "Порнофильмы" Володя Котляров устроил провокационное выступление на фестивале "Панки в городе", где потроллил силовиков президента РФ Владимира Путина.

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