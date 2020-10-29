Возлюбленная Маска выпустила бесконечную колыбельную с помощью искусственного интеллекта

Возлюбленная Илона Маска певица Grimes выпустила бесконечную песню-колыбельную AI Lullaby, записанную в сотрудничестве с музыкальным стартапом Endel.

Так, композиция представляет собой управляемую искусственным интеллектом звуковую среду, развивающуюся в соответствии с погодными условиями, частотой сердечных сокращений пользователя, временем суток и тому подобное. Колыбельная призвана помогать быстрее засыпать и лучше высыпаться матери и ребенку (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Если у вас есть ребенок, то вы всегда используете гаджеты для создания белого шума. Гораздо легче уложить детей спать, если вы научите их какой-то звуковой ситуации. И я подумала, можно ли подойти к этому более творчески", – поделилась Grimes.

Отметим, что для создания колыбельной был использован голос Grimes и ее авторскою музыку. К слову, композиция AI Lullaby будет доступна с 29 октября по 23 декабря в приложении Endel на iOS, а затем – на Android и Alexa.

Grimes – Al Lubally: слушайте фрагмент колыбельной онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая глава Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Grimes стали родителями. Так, у пары родился сын, которого они решили назвать X Æ A-XII.