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5 декабря • обновлено в 11:28
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Воскрес или розыгрыш? Сеть насторожил последний пост знаменитого актера

1.7т
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Актер из Южной Кореи Чха Ин-Ха, который, по сообщениям СМИ, 3 декабря был найден мертвым в своем доме, опубликовал пост, который озадачил фанатов.

Так, в своем Instagram два дня назад звезда поделился снимком, сделанным в кафе.

"Пожалуйста, остерегайтесь холода и берегите себя", - подписал фото Чха Ин-Ха.

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В комментариях подписчики начали писать, что на фото актер выглядит абсолютно здоровым 27-летним парнем, и отказываются верить в то, что он умер. Некоторые и вовсе предположили, что новость о смерти - розыгрыш.

Чха Ин-Ха

Чха Ин-Ха

Инстаграм

О смерти звезды написало издание Soompi:

"Полиция заявила, что актер был найден мертвым в своем доме 3 декабря, и причина смерти в настоящее время расследуется".

Чха Ин-Ха

Чха Ин-Ха

Инстаграм

Примечательно, что смерть актера подтвердили и в агенстве по поиску талантов Cha In Ha Fantagio, где работал Ин-Ха:

"Нас переполняет горе из-за этой новости, в которую невозможно поверить. Мы искренне просим не распространять слухи, чтобы его семья, которая испытывает самую большую печаль, мирно попрощалась с ним".

Чха Ин-Ха

Чха Ин-Ха

Инстаграм

Чха Ин-Ха

Чха Ин-Ха

Инстаграм

Как ранее писал OBOZREVATEL, 24 ноября, умер известный актер кино, а также Национального театра русской драмы имени Леси Украинки Давид Бабаев.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Место
Южная Корея
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