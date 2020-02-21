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21 февраля • обновлено в 10:12
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Волочкова запуталась в платье и упала: появилось видео конфуза

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Российская балерина Анастасия Волочкова оконфузилась во время фотосессии: звезда запуталась в платье и упала.

Видео появилось в социальной сети Instagram.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

МК

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Так, сначала Анастасия появилась в кадре в роскошном черном платье из бархата с очень высоким разрезом, который подчеркнул стройные ноги балерины.

Затем Волочкова решила продемонстрировать балетную позу, однако запуталась в платье, не смогла удержать равновесие и упала на пол.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с российской певицей Ольгой Бузовой на концерте в Калуге (РФ) произошел конфуз. Во время своего выступления звезда решила упасть со сцены в толпу поклонников, но никто ее не поймал – все просто смеялись.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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