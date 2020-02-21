Волочкова запуталась в платье и упала: появилось видео конфуза

Российская балерина Анастасия Волочкова оконфузилась во время фотосессии: звезда запуталась в платье и упала.
Видео появилось в социальной сети Instagram.
Анастасия Волочкова
МК
Так, сначала Анастасия появилась в кадре в роскошном черном платье из бархата с очень высоким разрезом, который подчеркнул стройные ноги балерины.
Затем Волочкова решила продемонстрировать балетную позу, однако запуталась в платье, не смогла удержать равновесие и упала на пол.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с российской певицей Ольгой Бузовой на концерте в Калуге (РФ) произошел конфуз. Во время своего выступления звезда решила упасть со сцены в толпу поклонников, но никто ее не поймал – все просто смеялись.
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