Волочкова пикантно показала ноги: видео

Светская львица Анастасия Волочкова интересно продемонстрировала свои ноги после того, как сняла пуанты по окончании репетиции.

В своем Instagram-аккаунте балерина рассказала о своем трудолюбии и балете как деле всей ее жизни.

"Я очень трудолюбивый человек с детства. И все мои развитые данные и все достижения-это плоды многочасового и многолетнего труда. И даже стертые пальцы, мозоли, хруст в суставах, следы от ленточек пуант, которые остаются еще несколько часов после репетиций-это тоже предмет моей гордости", - пишет Волочкова.

Напоследок она подвинулась близко к камере, и эротично показала свои ноги.

"А что вы хотите? Вот она плата за успех", - подчеркнула балерина.

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