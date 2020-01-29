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29 января • обновлено в 23:31
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Волочкова пикантно показала ноги: видео

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Светская львица Анастасия Волочкова интересно продемонстрировала свои ноги после того, как сняла пуанты по окончании репетиции.

В своем Instagram-аккаунте балерина рассказала о своем трудолюбии и балете как деле всей ее жизни.

"Я очень трудолюбивый человек с детства. И все мои развитые данные и все достижения-это плоды многочасового и многолетнего труда. И даже стертые пальцы, мозоли, хруст в суставах, следы от ленточек пуант, которые остаются еще несколько часов после репетиций-это тоже предмет моей гордости", - пишет Волочкова.

Каждый раз снимая пуанты после репетиции, я испытываю чувство радости оттого, что эта любимая мною обувь дарит мне возможность заниматься любимым делом и исполнять его профессионально.😊💃 Я очень трудолюбивый человек с детства. И все мои развитые данные и все достижения-это плоды многочасового и многолетнего труда. И даже стертые пальцы, мозоли, хруст в суставах, следы от ленточек пуант, которые остаются еще несколько часов после репетиций-это тоже предмет моей гордости.😊 Не жалейте сил для достижения ваших целей!💃😊 И ждём вас на нашем благотворительном спектакле "Балерина в зазеркалье цирка" 1 го февраля в Культурном центре "Зеленоград" в 18:00.😊 Вход по пригласительным билетам, которые распространены администрацией города. Но если у вас их нет, все равно приходите. Мы рады всем.😊 Зал большой. 1200 мест. И места хватит всем на этом добром спектакле для всей семьи, продолжительность которого 1час 15 мин.💃❤️ Это мой вам подарок от души по многочисленным просьбам тех, кто не попал в этот зал 27 го декабря.😊🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт #балеринавзазеркальецирка

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Напоследок она подвинулась близко к камере, и эротично показала свои ноги.

"А что вы хотите? Вот она плата за успех", - подчеркнула балерина.

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