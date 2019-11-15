Волочкова напугала своим внешним видом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова начала пугать пользователей сети своим внешним видом. Так, в последнее время артистка сильно похудела.
Диетолог Надя Шарк отметила, что рацион Волочковой является нездоровым и опасным, пишет "КП".
instagram.com/volochkova_art
"Я сейчас, можно сказать, перестала есть. Два перепелиных яйца, листья салата и иногда супчик "Том-Ям" - вот и вся моя еда. Да, мне и не хочется есть. Я так устаю у балетного станка, репетируя порой по 8 часов в день свое новое шоу, что мне уже не до еды", - сказала Волочоква.
Дорогие мои, у меня завтра мой спектакль благотворительный в Чехове. Перед ним длительный прогон. Нагрузка составит моя 10 часов в день. Не могу отвечать на ваши сообщения всем . Решила отдельный пост по просьбе многих про рацион моего питания...🥬🙈 Быстро напишу. Но это не руководство к действию..🙉🥬🌶 Утром я обычно ем пол-чашки овощного и очень острого супа или Том Ям овощной. А вечером два вареных яйца всмятку. Или заменяю их салатными листьями. Тоже с острым перцем. Или: утром кусочек отварной курицы без соли (соль я не ем вообще!) она воду задерживает. А вечером листья салата🥬 Вобщем, в моем рационе только : салатные листья, отварные или сырые домашние яйца, курица отварная и овощные супы.🤷♀️ Главное, я ем очень мало или почти ничего.🙈 Иногда просто два вареных яйца в день.🤷♀️ Напиток подскажу хороший для похудения. Кипяток, имбирь (побольше), лимон, и пол-ложечки мёда. Действует безотказно!👍🔥 Вот сейчас после дня репетиций я так физически устала, что вообще отсутствует чувство голода..🙄 Стоит передо мной тарелка салата, так я и к ней не прикоснулась..🙉 Но при любой диете важна хоть минимальная физическая нагрузка!💃 Гимнастика, бассейн, танцы, фитнес, или балетный Экзерсис.. Кому-что подходит.. Прежде, чем осуждать, попробуйте сами.. Совершенная форма-это работа над собой, стимул и отсутствие лени. И, конечно, сила воли!💃 Любовь, безусловно!❤️ И уважение к собственному телу. Когда Ваше тело в форме, стройное и подтянутое, Вы всегда будете испытывать радость и будете восхищать, радовать красотой и возбуждать.👍😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #балеринавзазеркальецирка
После спектакля, проведённого в Красногорске и предшествующей ему подготовки, позволила себе отдохнуть денёк. И вот такую прическу мне соорудил Павел Назаров в своём гостеприимном салоне @beautymoscow2 на Каретном ряду,6. Этот маэстро, помимо красоты, ещё и помогает подлечить мои волосы.🙏 Мчу на прямой эфир радио Дни.Ру. 😉🌺 Как вам такая укладка? Люди, я ещё на 2 кг похудела за день спектакля🙈 🤷♀️🥬 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #балеринавзазеркальецирка
А какие купальники выбираете вы? Многие ли из вас могут позволить себе надеть мини бикини на своё тело? Но многие могут обсуждать.😂 Котики мои, телеса свои приведите в порядок, а потом советуйте как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих...😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #балеринавзазеркальецирка
"Из этого следует, что если человек тратит намного больше калорий, чем он съедает, а получается, что так и происходит у Анастасии, которая проводит у балетного станка почти весь день, то организм недополучает питательных веществ для поддержания жизнедеятельности. И если это происходит достаточно долгое время, то организм может выйти из строя", - прокомментировала рацион балерины Шарк.
Диетолог Надя Шарк
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала его, будучи изрядно пьяной.
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