Волочкова напугала своим внешним видом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова начала пугать пользователей сети своим внешним видом. Так, в последнее время артистка сильно похудела.

Диетолог Надя Шарк отметила, что рацион Волочковой является нездоровым и опасным, пишет "КП".

instagram.com/volochkova_art

"Я сейчас, можно сказать, перестала есть. Два перепелиных яйца, листья салата и иногда супчик "Том-Ям" - вот и вся моя еда. Да, мне и не хочется есть. Я так устаю у балетного станка, репетируя порой по 8 часов в день свое новое шоу, что мне уже не до еды", - сказала Волочоква.

"Из этого следует, что если человек тратит намного больше калорий, чем он съедает, а получается, что так и происходит у Анастасии, которая проводит у балетного станка почти весь день, то организм недополучает питательных веществ для поддержания жизнедеятельности. И если это происходит достаточно долгое время, то организм может выйти из строя", - прокомментировала рацион балерины Шарк.

Диетолог Надя Шарк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала его, будучи изрядно пьяной.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал