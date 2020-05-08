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8 мая • обновлено в 16:51
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Водонаева завела сеть пикантными фото в костюме горничной

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Скандальная звезда Instagram и экс-участница "Дом-2" Алена Водонаева поделилась с поклонниками пикантными фото.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На них Водонаева позировала в соблазнительном костюме горничной – ультракоротком платье с фартучком и в чулках.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: hyser.com.ua

"Одна дома", – написала Водонаева.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: instagram/alenavodonaeva

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: instagram/alenavodonaeva

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: instagram/alenavodonaeva

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: instagram/alenavodonaeva

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: instagram/alenavodonaeva

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото звезды и засыпали ее комплиментами.

Водонаева завела сеть пикантными фото в костюме горничной
Водонаева завела сеть пикантными фото в костюме горничной
Водонаева завела сеть пикантными фото в костюме горничной
Водонаева завела сеть пикантными фото в костюме горничной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Водонаева похвасталась пышными формами на откровенных фотографиях.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Алена Водонаева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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