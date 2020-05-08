Водонаева завела сеть пикантными фото в костюме горничной

Скандальная звезда Instagram и экс-участница "Дом-2" Алена Водонаева поделилась с поклонниками пикантными фото.
Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На них Водонаева позировала в соблазнительном костюме горничной – ультракоротком платье с фартучком и в чулках.
Алена Водонаева
Фото: hyser.com.ua
"Одна дома", – написала Водонаева.
Алена Водонаева
Фото: instagram/alenavodonaeva
Алена Водонаева
Фото: instagram/alenavodonaeva
Алена Водонаева
Фото: instagram/alenavodonaeva
Алена Водонаева
Фото: instagram/alenavodonaeva
Алена Водонаева
Фото: instagram/alenavodonaeva
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото звезды и засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Водонаева похвасталась пышными формами на откровенных фотографиях.
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