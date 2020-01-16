Во время съемок "Дом-2" внезапно умер человек: что произошло

Один из операторов реалити-шоу "Дом-2", 37-летний Владимир, внезапно умер на территории телепроекта в Новой Москве (поселок Сосенское).

Как сообщает Telegram-канал Mash, предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Оператор Владимир умер во время съемок "Дом-2" Mash

Мужчина почувствовал себя плохо прямо во время съемки участников реалити-шоу. Прибывшая на место скорая, не смогла спасти мужчину.

Известно, что Владимир проработал оператором на "Дом-2" пять лет.

"Дом-2" onedio.ru

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