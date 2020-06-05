Во Львове похоронили выдающегося украинского композитора Мирослава Скорика. Фото и видео

Во Львове 5 июня попрощались с известным украинским композитором Мирославом Скориком.
Деятеля похоронили на Личаковском кладбище, сообщается на сайте Львовского горсовета (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Гроб с телом Скорика привезли во Львов 4 июня. Церемония прощания проходила в Архикафедральном соборе Святого Юра.
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
"Он не имел недругов, он всех любил. Его музыка – это питательный бальзам на душу: когда у тебя плохое настроение, печаль, просто включаешь и слушаешь – и появляется гармония, блаженство. Есть люди, которые никогда от нас не уходят. Потому что они на этом земном пути создали так много, что мы будем помнить их веками, тысячелетиями. И музыка Скорика – это действительно визитная карточка Львова", – сказал мэр Львова Андрей Садовый.
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Во Львове попрощались с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком
city-adm.lviv.ua
Напомним, что Мирослав Скорик умер 1 июня на 82-м году жизни. Он был композитором, музыковедом и основоположником украинской эстрадной песни.
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