Главная Новости
31 декабря • обновлено в 06:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Внук Пугачевой уязвил бабушкину коллегу по сцене

435
Читать материал на украинском

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, высмеял бабушкину коллегу по сцене.

Речь идет о комике Елене Степаненко, экс-жене Евгения Петросяна, видео с которой Пресняков опубликовал у себя в сторис Инстаграм.

Новости
Любовник Пугачевой собрал вместе всех своих дочерей

"Ну вот как это вам смешно? Неужели это вам смешно? Это же так не смешно, вообще ни разу, ни слова", - комментирует выступление Степаненко по ТВ внук Пугачевой.

Елене Степаненко 66 лет, она с 1979 года на сцене.

Примечательно, что на днях музыкальный критик Сергей Соседов в передаче "Звезды сошлись" на НТВ жестко высказался о бабушке Никиты Преснякова Алле Пугачевой, назвав ее немощной и "запретив" ей выходить на сцену.

Смотрите также на OBOZREVATEL, как внук Пугачевой встретился с братом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Алла Пугачева Евгений Петросян Никита Пресняков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги