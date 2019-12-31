Внук Пугачевой уязвил бабушкину коллегу по сцене

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, высмеял бабушкину коллегу по сцене.

Речь идет о комике Елене Степаненко, экс-жене Евгения Петросяна, видео с которой Пресняков опубликовал у себя в сторис Инстаграм.

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"Ну вот как это вам смешно? Неужели это вам смешно? Это же так не смешно, вообще ни разу, ни слова", - комментирует выступление Степаненко по ТВ внук Пугачевой.

Елене Степаненко 66 лет, она с 1979 года на сцене.

Примечательно, что на днях музыкальный критик Сергей Соседов в передаче "Звезды сошлись" на НТВ жестко высказался о бабушке Никиты Преснякова Алле Пугачевой, назвав ее немощной и "запретив" ей выходить на сцену.

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