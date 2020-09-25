Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения заявила о беременности

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения официально объявила о своей беременности.

Об этом сообщили на официальном аккаунте королевской семьи в Twitter. Сообщается, что Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк ожидают пополнения в начале 2021 года.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк очень рады сообщить, что в начале 2021 года они ждут ребенка. Близкие в восторге от этой новости", – говорится в сообщении.

Отметим, ребенок принцессы Евгении займет 11-е место в очереди на королевский престол. Это будет уже девятый правнук или правнучка Елизаветы II. В настоящий момент самым младшим членом королевской семьи является Арчи – сын принца Гарри и Меган Маркл, родившийся 6 мая 2019 года.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поженились в октябре 2018 года. В сети после их свадьбы активно обсуждали вопрос о происхождении избранника принцессы – многих пользователей удивляло, что внучка королевы Великобритании "вышла замуж за простолюдина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский принц Гарри оконфузился на свадьбе своей двоюродной сестры, принцессы Евгении, преждевременно объявив о беременности своей супруги Меган Маркл.