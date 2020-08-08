Внучка 73-летней Ротару показала, как певица отметила свой день рождения.

Украинская певица София Ротару, которой 7 августа исполнилось 73 года, отметила свой день рождения в кругу самых близких людей.

Снимками с празднования поделилась внучка артистки Соня на личной странице в Instagram. На них Ротару запечатлена в окружении семьи: сына Руслана Евдокименко, невестки Светланы и внуков Анатолия и Софии.

София Ротару с семьей (Instagram Сони Евдокименко)

По случаю праздника певица нарядилась в яркое длинное платье и сделала легкий макияж. Свой образ она дополнила легкой укладкой.

София Ротару с внуками Анатолием и Соней (Instagran Сони Евдокименко)

София Ротару с внуками (Instagran Сони Евдокименко)

Поклонники певицы сделали массу комплиментов семье и самой Софии Ротару. Многие отметили, что глядя на артистку сложно поверить, что ей исполнилось 73 года.

Внучка 73-летней Ротару показала, как певица отметила свой день рождения. Фото

Внучка 73-летней Ротару показала, как певица отметила свой день рождения. Фото

Внучка 73-летней Ротару показала, как певица отметила свой день рождения. Фото

Внучка 73-летней Ротару показала, как певица отметила свой день рождения. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Ротару увеличила свои гонорары за выступления на корпоративах в 4 раза за последние 20 лет.