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12 февраля • обновлено в 20:26
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"Влюбилась в тебя снова": Билык взбудоражила откровенным фото с мужем

1.1т
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Украинская певица Ирина Билык поделилась пикантной фотографией со своим супругом, российским фотографом Асланом Ахмадовым.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Ирина Билык

Ирина Билык

Instagram @bilyk_iryna

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На фотографии Билык нежно обнимает Аслана, который при этом позирует с обнаженным торсом. Таким фото Ирина поздравила Ахмадова с днем рождения – 12 февраля мужчине исполнилось 47 лет.

"Солнышко мое! Наше! Всех, кто тебя знает и любит, как талантище и личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы, я влюбилась в тебя снова... Таких, как ты, нет и не будет! Самый талантливый и любимый! Ты! С днем рождения, Асланчик!", – трогательно поздравила Билык мужа.

Примечательно, что Ахмадов ответил на поздравление певицы. В комментариях под публикацией мужчина написал:

"Влюбилась в тебя снова": Билык взбудоражила откровенным фото с мужем

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Ирина Билык показала пример модницам. Знаменитость продемонстрировала, как сочетать цвета в одежде правильно.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ирина Билык
Место
Украина
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