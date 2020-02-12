"Влюбилась в тебя снова": Билык взбудоражила откровенным фото с мужем

Украинская певица Ирина Билык поделилась пикантной фотографией со своим супругом, российским фотографом Асланом Ахмадовым.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Ирина Билык Instagram @bilyk_iryna

На фотографии Билык нежно обнимает Аслана, который при этом позирует с обнаженным торсом. Таким фото Ирина поздравила Ахмадова с днем рождения – 12 февраля мужчине исполнилось 47 лет.

"Солнышко мое! Наше! Всех, кто тебя знает и любит, как талантище и личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы, я влюбилась в тебя снова... Таких, как ты, нет и не будет! Самый талантливый и любимый! Ты! С днем рождения, Асланчик!", – трогательно поздравила Билык мужа.

Примечательно, что Ахмадов ответил на поздравление певицы. В комментариях под публикацией мужчина написал:

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Ирина Билык показала пример модницам. Знаменитость продемонстрировала, как сочетать цвета в одежде правильно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!