Влад Яма перенес операцию из-за полученной травмы на шоу 'Танці з зірками': как чувствует себя хореограф

Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма, получивший травму во время прямого эфира проекта, перенес операцию на руке.

У него диагностировали разрыв связок. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Как стало известно, последние два дня рука Ямы стала болеть меньше и ему показалось, что все обойдется. Но после проведения МРТ выяснилось, что необходима операция.

Позже супруга хореографа Лилия рассказала, что все прошло хорошо и совсем скоро Яму отпустят домой.

"Друзья, спасибо за поддержку. Все прошло по плану. Часок и я на своих ногах зашел в палату, отдыхаю. Все круто", – сообщил судья шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма поделился подробностями о своей травме, которую получил во время прямого эфира "Танці з зірками".