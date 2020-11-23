Влад Яма перенес операцию из-за полученной травмы на шоу "Танці з зірками": как чувствует себя хореограф

София Ковнир
София Ковнир
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Влад Яма перенес операцию из-за полученной травмы на шоу 'Танці з зірками': как чувствует себя хореограф

Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма, получивший травму во время прямого эфира проекта, перенес операцию на руке.

У него диагностировали разрыв связок. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Как стало известно, последние два дня рука Ямы стала болеть меньше и ему показалось, что все обойдется. Но после проведения МРТ выяснилось, что необходима операция.

Влад Яма перенес операцию на руке
Влад Яма перенес операцию на руке

Позже супруга хореографа Лилия рассказала, что все прошло хорошо и совсем скоро Яму отпустят домой.

Влад Яма перенес операцию на руке

"Друзья, спасибо за поддержку. Все прошло по плану. Часок и я на своих ногах зашел в палату, отдыхаю. Все круто", – сообщил судья шоу "Танці з зірками".

Влад Яма перенес операцию на руке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма поделился подробностями о своей травме, которую получил во время прямого эфира "Танці з зірками".

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