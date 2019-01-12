''Вкусненькая'': Каменских зажгла сеть пикантными фото

Известная украинская поп-певица Настя Каменских (NK) опубликовала серию откровенных снимков с отдыха, чем восхитила фанатов.

Фотографии, на которых предстала в необычном купальнике, артистка обнародовала в своем Instagram-аккаунте

Пользователи оставили под постами множество восхищенных комментариев с комплиментами о яркой внешности и сексуальной фигуре певицы.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

"Вау!" "Вкусненькая наша", "Богиня в бикини", "Шикарная женщина — шикарна во всем", "Купальник супер", "Красивые ножки", "Огонек", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских показала пикантное фото с Мексики, а также пляжный снимок в откровенном бикини.

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