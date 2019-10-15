Визит пропагандиста в Украину: пограничник и СБУ неожиданно ответили на скандал

Известный пропагандист Кремля Борис Корчевников, который несколько дней разгуливал по Киеву, не имел запрета на въезд.

Таким образом ответил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко Укринформу, прокомментировав скандал вокруг россиянина, которого пропустили, несмотря на посещение аннексированного Крыма и ложь на федеральных каналах РФ.

"У Бориса Корчевникова не было запрета на въезд в Украину", – неожиданно ответил он, пояснив, что Госпогранслужба не владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. А подобными данными должны располагать другие правоохранительные органы.

В ГПСУ и СБУ ответили на скандал из-за приезда Корчевникова

В свою очередь, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии "UA:Крым" тоже предположила, что у пропагандиста не было запрета на въезд.

"Если вы говорите, что он уже заехал, то, видимо, у него не было запрета. Их тысячи, их сотни, я думаю, что их больше тысячи, там десятки тысяч. Всех не отследишь. Поэтому мы всегда просим как раз журналистов нам помогать, обращать внимание. Если бы вы нам позвонили до того, как переехал, то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему въезд заранее", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что СБУ запретила въезд Корчевникову и еще 34 пропагандистам, появилась в 2015 году. Уточнялось, что журналисты не могут посещать Украину 3-5 лет. Такая же информация была обнародована и в базе "Миротворец".

Тем временем, Корчевников свободно разгуливал на Покров по центру Киева и делился фотографиями. Внимание на это обратили лишь 15 октября. Из-за того, что пропагандисту позволили въехать в Украину, в сети разгорелся скандал.

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