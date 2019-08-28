Виторган ошарашил сеть новостью о ребенке

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в 4-й раз. Актер сообщил, что у него родилась еще одна дочь.

Девочку назвали Кларой. Она родилась в браке с 56-летней Ириной Млодик. Об этом Виторган рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька, Кларочка", - подписал снимок актер.

Для Млодик это второй ребенок в браке с Виторганом, в 2018 году у них родилась дочь Этель. А у самого 79-летнего есть взрослые дочь и сын, у которых есть свои дети.

"Детям однозначно, здоровья и счастья! Но, простите, как бы не цинично это звучало, папе 79 лет, зачем?", "Бред полный! Куда мир катится? Зачем природу обманывать? Вы,что до 200 лет жить собрались? Не жалко детей, что сиротами останутся?" - пишут в сети.

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