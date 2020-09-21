Винника раскритиковали в сети из-за конфуза на "Танцях з зірками"

Во время четвертого эфира шоу "Танці з зірками" певец Олег Винник выполнил пасодобль со сцены собственного концерта в Житомире вместе с партнершей Еленой Шоптенко.

Однако выступление не впечатлил ни зрителей, ни судей. Екатерина Кухар отметила, что танцевать не на паркете можно только из-за болезни. Она посоветовала согласовывать свой гастрольный график так, чтобы полноценно участвовать в шоу. В результате пара получила 36 баллов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На YouTube-канале "Танців з зірками" пользователи в комментариях под видео с номером Олега и Елены раскритиковали Винника за конфуз, который случился в конце выступления. Певец положил партнершу на сцену, взял микрофон и запел. Однако получилось так, что фонограмма зазвучала ранее.

Также зрители заявили, что им не понравился пасодобль в исполнении Олега и Елены. По их мнению, Шоптенко "танцевала за двоих". В сети отметили, что пара не заслужила такую высокую оценку.

"Оценки шокировали, он 30 заслужил, но не 36", "Танца со стороны Олега не было, а Елена – супер, все тянет на себе", "Такое ощущение, что Олегу эти танцы и даром не нужны", – написали в комментариях .

Олег Винник и Алена Шоптенко – Пасодобль: смотреть видео

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