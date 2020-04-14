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14 апреля • обновлено в 20:18
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Винник удивил сеть изменившись до неузнаваемости

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Популярный украинский певец Олег Винник поделился раритетным фото, на котором он был в образе старика.

Из-за грима артист изменился до неузнаваемости. Снимком он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

"Состарившийся" Винник удивил сеть изменившись до неузнаваемости
"Хотите продолжение истории Жана Вальжана в моем исполнении? На фото мне 30 лет, а моему герою - 80", - подписал фото Винник.

"Талантливый человек талантлив во всем", "Чудеса грима", "Гример молодец. Вас не узнать", "Грим- страшная штука", "Невероятно! Интересно, какое у вас чувство, когда видишь себя в гриме человека, который намного старше?", "Трансформация до неузнаваемости", - комментируют фото в сети.

"Состарившийся" Винник удивил сеть изменившись до неузнаваемости
"Состарившийся" Винник удивил сеть изменившись до неузнаваемости
"Состарившийся" Винник удивил сеть изменившись до неузнаваемости
"Состарившийся" Винник удивил сеть изменившись до неузнаваемости

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Александр Пономарев представил свое видение хита "Вовчиця" Олега Винника.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Олег Винник
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