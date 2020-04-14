Винник удивил сеть изменившись до неузнаваемости

Популярный украинский певец Олег Винник поделился раритетным фото, на котором он был в образе старика.

Из-за грима артист изменился до неузнаваемости. Снимком он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

"Хотите продолжение истории Жана Вальжана в моем исполнении? На фото мне 30 лет, а моему герою - 80", - подписал фото Винник.

"Талантливый человек талантлив во всем", "Чудеса грима", "Гример молодец. Вас не узнать", "Грим- страшная штука", "Невероятно! Интересно, какое у вас чувство, когда видишь себя в гриме человека, который намного старше?", "Трансформация до неузнаваемости", - комментируют фото в сети.

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Александр Пономарев представил свое видение хита "Вовчиця" Олега Винника.

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