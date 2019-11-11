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11 ноября • обновлено в 12:23
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Вилли Токареву могло быть 85 лет: как выглядит могила легенды шансона

1.2т Читать материал на украинском

Российский музыкант и певец-шансонье Вилли Токарев умер 4 августа этого года. Сегодня артисту исполнилось бы 85 лет.

Прощание с артистом состоялось в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках, а похоронен Вилли был на Калитниковском кладбище.

Вилли Токарев

Вилли Токарев

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Как передает МК, этот погост является одним из самых старинных в столице РФ (он был основан в 1771 году) и расположен совсем недалеко, в черте города.

"Хорошее место выбрали для упокоения, там тихо, спокойно. Там похоронена блаженная скимонахиня Ольга. К ней люди идут потоком, служителям землю приходиться постоянно подсыпать на ее могиле, ее все время разбирают, считается, что она исцеляет от многих недугов – душевных и телесных. Теперь посетители пойдут и на могилу Вилли Токарева", – пишет издание.

Вилли Токареву могло быть 85 лет: как выглядит могила легенды шансона

МК

Могила Вилли Токарева

Могила Вилли Токарева

Двамала

Могила Вилли Токарева

Могила Вилли Токарева

Двамала

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Бразилии умер основоположник музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту в возрасте 88 лет

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Персона
Вилли Токарев
Место
Россия
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