Вилли Токарев умер: в СМИ сказали, что могло убить шансонье

4 августа в России на 85 году жизни умер легендарный музыкант Вилли Токарев. В сети появилась информация о том, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Сам артист неоднократно говорил, что каждый день выпивает 100 грамм водки. По его словам - это помогало улучшать самочувствие, пишет "Versiya.info".

РБК

"Если он продолжал употреблять и при страшном диагнозе, то ни о какой терапии речь не может идти. Алкогольные напитки не дают возможность проводить основные терапевтические и хирургические процедуры, от которых, возможно, зависела жизнь певца", - пишет издание.

BB.lv

Как ранее писал OBOZREVATEL, по предварительной информации, Токарев скончался из-за онкологии. Несколько недель назад музыкант попал в больницу. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.

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