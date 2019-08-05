Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Вилли Токарев умер: в СМИ сказали, что могло убить шансонье

1.5т Читать материал на украинском

4 августа в России на 85 году жизни умер легендарный музыкант Вилли Токарев. В сети появилась информация о том, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Сам артист неоднократно говорил, что каждый день выпивает 100 грамм водки. По его словам - это помогало улучшать самочувствие, пишет "Versiya.info".

Вилли Токарев умер: в СМИ сказали, что могло убить шансонье

РБК

Новости
"Будет революция": звезды из РФ выступили против Путина из-за митинга в Москве

"Если он продолжал употреблять и при страшном диагнозе, то ни о какой терапии речь не может идти. Алкогольные напитки не дают возможность проводить основные терапевтические и хирургические процедуры, от которых, возможно, зависела жизнь певца", - пишет издание.

Вилли Токарев умер: в СМИ сказали, что могло убить шансонье

BB.lv

Как ранее писал OBOZREVATEL, по предварительной информации, Токарев скончался из-за онкологии. Несколько недель назад музыкант попал в больницу. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel