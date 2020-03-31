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31 марта • обновлено в 22:43
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"Весь мир ненавидит русских!": Гордон жестко осадил Лолиту за поддержку Путина

10.5т
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Украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

Гордон высказался во время интервью с Лолитой (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Весь мир ненавидит русских!": Гордон жестко осадил Лолиту за поддержку Путина

Скриншот из видео

"Почему весь мир, с*ка, русских ненавидит? Ближе чем Болгария у русских не было никого, это ж ваши "братушки" были! Почему их сейчас везде ненавидят. Их вообще где-то любят? Даже болгары вас стали ненавидеть. Все их ненавидят. Почему? Потому что Россия, с*ка, везде лезет. В Украину лезет, в Молдову, в Грузию, в Сирию, с*ка, лезет, а Сербия и Черногория?", - сказал Гордон.
"Весь мир ненавидит русских!": Гордон жестко осадил Лолиту за поддержку Путина

Скриншот из видео

Также он высказался о федеральных каналах России.

"Все эти 6 лет, с 2014 года в прайм-тайм, на всех с*ка федеральных каналах тема Украины. В России же проблем нет, все хорошо. тебе не противны федеральные каналы? Тот же, бл*дь, подонок Соловьев. Тебе не противно самой?", - добавил журналист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица украинского происхождения Лолита Милявская сделала скандальное заявление о войне на Донбассе. Так, она заявила, что Россия не начинала этот конфликт.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персоны
Лолита Дмитрий Гордон
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Вся европа x0xл0в полюбила когда из за них пришлось в водить санкции россии ,были потеренны тысячи рабочих мест и милионные убытки ,в франции и испании фермеры свозили свою продукцию и даже навоз на площади возле мерий. и осбенно европе "полюбили" Америкацевпосле срыва канрактов по "Мистралям"завад на грани закрытия,а россия строит свой завод.....и т .д.и за украинских 6eндepл0г0в которых любят в" польше "беларусии и в самой украине.Спрасите у французов про любовь к украине!
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коршун федот
коршун федот
Мокши!! Это факт. "Прошу отнестись с пониманием»(с)
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Перемога скоро
Перемога скоро
коршун федот, это не факт, это свiдомая аксиома. Типа как 24-ая российско-вукраинская во.йна или святость Революции Ги.дности 2.0. :)
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Так и есть, все ненавидят сруских, это как сосед дол.боеб, лезет пьяный со всеми драться, сцыт в парадном, в лифте палит кнопки
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