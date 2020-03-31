Украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

Гордон высказался во время интервью с Лолитой (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Почему весь мир, с*ка, русских ненавидит? Ближе чем Болгария у русских не было никого, это ж ваши "братушки" были! Почему их сейчас везде ненавидят. Их вообще где-то любят? Даже болгары вас стали ненавидеть. Все их ненавидят. Почему? Потому что Россия, с*ка, везде лезет. В Украину лезет, в Молдову, в Грузию, в Сирию, с*ка, лезет, а Сербия и Черногория?", - сказал Гордон.

Скриншот из видео

Также он высказался о федеральных каналах России.

"Все эти 6 лет, с 2014 года в прайм-тайм, на всех с*ка федеральных каналах тема Украины. В России же проблем нет, все хорошо. тебе не противны федеральные каналы? Тот же, бл*дь, подонок Соловьев. Тебе не противно самой?", - добавил журналист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица украинского происхождения Лолита Милявская сделала скандальное заявление о войне на Донбассе. Так, она заявила, что Россия не начинала этот конфликт.

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