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6 апреля • обновлено в 22:44
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Вера Полозкова стала мамой в третий раз. Первое фото

1.9т
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Российская поэтесса Вера Полозкова снова стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Ариной.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Вера Полозкова стала мамой в третий раз. Первое фото

instagram.com/bolshe_nikogda

"Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то. 3560 г, 53 см", - написала Полозкова.

нежная дочь моя арина полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то 3560 г, 53 см вечное и необъятное мое спасибо двум моим настоящим ангелам-хранителям в родах инне мишуковой @inna.mishukova и лене левильен @levilyen_e_akusher , за то, каким чистым, беспримесным чудом оборачивается рождение человека, когда они рядом. за то, как они принимали фёдора и саввушу, за то, какими они были сегодня - родными, безупречными я в какой-то удивительной тишине внутри, любви благодарности обнимаю 🙏

Публикация от Вера Полозкова (@bolshe_nikogda)

Полозкова вместе с мужем Александром Бганцевым уже воспитывают двух сыновей: 5-летнего Федора и 2-летнего Савву.

Вера Полозкова стала мамой в третий раз. Первое фото

instagram.com/bolshe_nikogda

Вера Полозкова стала мамой в третий раз. Первое фото

instagram.com/bolshe_nikogda

Как ранее писал OBOZREVATEL, молодая любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Мальчик появился на свет в одном из медицинских центров Дубая.

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Автор
Мария Дидык
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