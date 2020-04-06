Вера Полозкова стала мамой в третий раз. Первое фото

Российская поэтесса Вера Полозкова снова стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Ариной.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/bolshe_nikogda

"Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то. 3560 г, 53 см", - написала Полозкова.

Полозкова вместе с мужем Александром Бганцевым уже воспитывают двух сыновей: 5-летнего Федора и 2-летнего Савву.

instagram.com/bolshe_nikogda

instagram.com/bolshe_nikogda

Как ранее писал OBOZREVATEL, молодая любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Мальчик появился на свет в одном из медицинских центров Дубая.

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