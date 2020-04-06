Вера Полозкова стала мамой в третий раз. Первое фото

Российская поэтесса Вера Полозкова снова стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Ариной.
Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/bolshe_nikogda
"Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то. 3560 г, 53 см", - написала Полозкова.
нежная дочь моя арина полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то 3560 г, 53 см вечное и необъятное мое спасибо двум моим настоящим ангелам-хранителям в родах инне мишуковой @inna.mishukova и лене левильен @levilyen_e_akusher , за то, каким чистым, беспримесным чудом оборачивается рождение человека, когда они рядом. за то, как они принимали фёдора и саввушу, за то, какими они были сегодня - родными, безупречными я в какой-то удивительной тишине внутри, любви благодарности обнимаю 🙏
Полозкова вместе с мужем Александром Бганцевым уже воспитывают двух сыновей: 5-летнего Федора и 2-летнего Савву.
instagram.com/bolshe_nikogda
instagram.com/bolshe_nikogda
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