Вдова Караченцова экстренно госпитализирована: что с ней

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина была экстренно доставлена в одну из московских клиник. У актрисы диагностировали сложный перелом левой руки, после того, как она упала на даче.

Ее прооперировали 21 марта, а из больницы выпишут в среду, 27 марта, сообщает "Федеральное агентство новостей".

"Была в Петербурге на вручении премии "Фигаро", — рассказала Поргина. — Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколки отскочили, поэтому пришлось делать операцию. В четверг сделали. Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 26 октября 2018 года на 74 году жизни скончался российский актер театра и кино Николай Караченцов. До своего 74-летия он не дожил всего день.

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