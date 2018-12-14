''Ваша жизнь никому не интересна'': Волочкова резко высказалась о хейтерах

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо.

Пользователи сети отметили, что балерина слишком часто об этом говорит и на самом деле, ее жизнь никого не интересует. Ролик Волочкова разместила на своей странице в Instagram.

Utro.ru

"Пока многие обсуждают, осуждают и судачат обо мне, я эту жизнь проживаю счастливо и свободно. В творчестве, радости, позитиве, цветах, овация и любви. Мне не жаль физического труда для того, чтобы совершать что-то хорошее, поддерживать форму, радовать зрителей, достойно и честно проходить испытания, держать удар противодействий и быть всегда на высоте", - написала балерина.

Пользователи сети отметили, что на самом деле Волочкова сама провоцирует хейтеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова публично заявила, что у нее появился любимый мужчина, но она не хочет раскрывать его имя.

Анастасия также удивила фанатов серией откровенных снимков с неизвестным молодым человеком. На фото она не показывала его лица, но при этом в постах в социальной сети называла любимым. Так, на одном из фото артистка и ее возлюбленный позировали обнаженными в кровати. На других фото она показала свои ноги, которые мужчина держит в руках, при этом весьма романтически подписав снимок.