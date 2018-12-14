''Ваша жизнь никому не интересна'': Волочкова резко высказалась о хейтерах

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо.
Пользователи сети отметили, что балерина слишком часто об этом говорит и на самом деле, ее жизнь никого не интересует. Ролик Волочкова разместила на своей странице в Instagram.
Utro.ru
"Пока многие обсуждают, осуждают и судачат обо мне, я эту жизнь проживаю счастливо и свободно. В творчестве, радости, позитиве, цветах, овация и любви. Мне не жаль физического труда для того, чтобы совершать что-то хорошее, поддерживать форму, радовать зрителей, достойно и честно проходить испытания, держать удар противодействий и быть всегда на высоте", - написала балерина.
"И пусть говорят...." Готовлю для вас новый клип на мою песню.😊🎶 Вся жизнь на пуантах.. И для меня это большое счастье и предмет гордости. Пока многие обсуждают, осуждают и судачат обо мне, я эту жизнь проживаю счастливо и свободно.👍🏼 В творчестве, радости, позитиве, цветах, овация и любви.❤️ Мне не жаль физического труда для того, чтобы совершать что-то хорошее, поддерживать форму, радовать зрителей, достойно и честно проходить испытания, держать удар противодействий и быть всегда на высоте. На пуантах и без.😉💃🏼 И мозоли на моих стопах прекраснее мозолей на языках злопыхателей, изрыгающих свою желчь.😝 И пока вас будоражит моя жизнь, мои шпагаты, пока многие по носкам, рукам, часам, разглядывая в лупу🤣, пытаются расследовать и выявить моего любимого человека, в то же время приписывая множество разных других мужчин🤣, я улыбаюсь, порой смеюсь до слез🤣😂 и не перестаю поражаться безумству многих.🙈🤣 Успокойтесь, мои хорошие. Живите своей жизнью. Хотя, моя, как я вижу гораздо интереснее! И ярче!😉💃🏼💪🏻❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Пользователи сети отметили, что на самом деле Волочкова сама провоцирует хейтеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова публично заявила, что у нее появился любимый мужчина, но она не хочет раскрывать его имя.
Анастасия также удивила фанатов серией откровенных снимков с неизвестным молодым человеком. На фото она не показывала его лица, но при этом в постах в социальной сети называла любимым. Так, на одном из фото артистка и ее возлюбленный позировали обнаженными в кровати. На других фото она показала свои ноги, которые мужчина держит в руках, при этом весьма романтически подписав снимок.