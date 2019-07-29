"Вас учат кнопки давить?" Украинского шоумена разнесли из-за скандального обучения "Слуги народа"

Украинский шоумен Александр Скичко, который по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду прошел в парламент по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа", показал, как проходит обучение будущих политиков.

Так. на личной странице в Instagram Скичко опубликовал снимок с курортного города Трускавец, где для будущих "слуг народа" с 28 июля проходит тренинг по подготовке к работе в парламенте.

"Пока ЦИК устанавливает окончательные результаты выборов, мы начинаем 7-дневный учебный курс "Школа Зе-депутата"! Как по мне, прекрасная возможность познакомиться с коллегами и поработать в команде!" – поделился Александр.

Александр Скичко Instagram @aleksandrskichko

Его фолловеры бурно отреагировали на пост, указав, что подобные мероприятия являются неуместными контексте управления страной. По их мнению, учить политиков нужно было до того, как они приняли участие в выборах.

"Вас там обучают, как кнопки давить? Пришли одни неучи, теперь мы тратим деньги на ваше обучение. Хотя, когда пустая голова – учить бесполезно!" – отметили разгневанные пользователи.

"А вы пойдете лечиться к врачу, который прошел 7-дневные курсы? Думаю, нет. А почему тогда считаете, что сможете управлять страной?" – добавили другие.

Как писал OBOZREVATEL, 26 июля стало известно, что кандидаты в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа", которые прошли в новую Верховную Раду, отправились в Трускавец на семидневное обучение от Киевской школы экономики.

При этом стало известно, что около 5% будущих народных депутатов отказались от недельного обучения. Остальных же ждут лекции от лучших экономистов Украины.

Позже в сеть слили скандальные фото тренинга "слуг народа", где во время обучения будущих нардепов применялась ненормативная лексика.

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