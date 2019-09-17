"Вас не позовут к Малахову": известный блогер распекла россиян из-за Заворотнюк

Известный блогер Лена Миро раскритиковали и пристыдила россиян из-за массовой истерии вокруг болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

На своей странице в LiveJournal она сопоставила ситуацию артистки с историей своей соседки, которая умерла три года назад от глиобластомы мозга.

"Умирала женщина дома у своей мамы. Врачи поставили диагноз, развели руками и отправили умирать восвояси. Умирала в муках. Скорая помощь возле ее подъезда не дежурила, страдания моей соседки никто не облегчал, кроме ее родных. Устраивая массовую истерию вокруг болезни Заворотнюк или Началовой, вы не понимаете одного: если страшная беда, не дай Бог, придет в вашу семью, вы не получите даже 1% от той помощи, что получила Юля, и получает сейчас Настя", – заявила Миро.

Анастасия Заворотнюк с мужем instagram/a_zavorotnyuk

Она вспомнила слова фигуриста и соседа Заворотнюк Алексея Ягудина, который ранее рассказывал, что еще весной вместе с Анастасией участвовал в съемках пилотного выпуска одной из передач. Тогда актриса выглядела абсолютно нормально, была жизнерадостной. Но летом Ягудин начал каждый день видеть карету скорой помощи, которая практически дежурила возле дома.

Анастасия Заворотнюк и Алексей Ягудин Первый канал

"Дай Бог, чтобы ни у кого из вас не возникло нужды в дежурстве скорой помощи возле вашего дома. Однако если такая нужда возникнет, то вы же понимаете, что карета не простоит возле вашего дома дольше 10 минут, правда? В лучшем случае, она приедет. В вашу квартиру вбежит заполошный фельдшер, уделит вам минут 5 и самоудалится, оставив умирать. Паллиативную помощь на высшем уровне, которую, по слухам, оказывают Анастасии Заворотнюк, вам или вашему близкому человеку не окажут. Ни на высшем уровне, ни на низшем", – сказала она.

Миро добавила, что российские врачи в принципе не будут лечить людей без особого достатка, а лишь "сделают что-то для галочки и спишут в утиль. Или жизнь самого дорогого вам человека".

"Вас с вашим горем не позовут к Малахову. Вам не будут собирать деньги на лечение в Америке или Израиле, потому что вы, в отличие от Заворотнюк или Началовой, не соберете рейтинги программы. Больным, но небедным певицам и актрисам посвящаются целые серии программ, где накручивают всю страну на сбор денег на их лечение. Больному ребенку простых родителей такая помощь не светит. Программы на ТВ не будет. Лечитесь сами. По медицинскому полису. Вы – простой человек, а, значит, останетесь со своим горем один на один в нашем государстве. Вот это по-настоящему страшно. Здоровья вам и вашим близким", – резюмировала она.

Анастасия Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

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