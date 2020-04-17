Валерия отмечает 52-летие: жаркие фото запрещенной в Украине певицы

Известная российская певица Валерия 17 апреля отмечает день рождения.
Так, ей исполняется 52 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото артистки, попавшей в черный список Министерства культуры Украины из-за поддержки политики Путина по отношению к Украине.
Валерия
instagram.com/valeriya
Валерия родилась 17 апреля 1968 года в Актарске Саратовской области России. Мало кто знает, что настоящее имя певицы – Алла Перфилова.
До брака с продюсером Иосифом Пригожиным Валерия уже была замужем. Так, ее мужем был продюсер Александр Шульгин.
От брака с ним у артистки трое детей: 27-летняя Анна Шульгина, 26-летний Артемий Шульгин и 22-летний Арсений Шульгин.
Валерия
theplace.ru
В свои 52 года Валерия может гордиться безупречной внешностью и стройной фигурой. При росте 172 см ее вес – 59 кг.
Предлагаем увидеть самые откровенные фото певицы:
Валерия
theplace.ru
Валерия
theplace.ru
Валерия
theplace.ru
Валерия
theplace.ru
Валерия
theplace.ru
Валерия
theplace.ru
Сегодня исполнилось 17 лет со Дня нашего знакомства. Как же быстро пролетело время! Многие спрашивают, как нам при нашей работе удается сохранить не только брак, но и чувства. Отвечаю: нам вместе никогда не скучно, мы много смеёмся. Спасибо, любимый, за то, что всегда, везде и во всем ты мое надёжное плечо. Ты просто лучший. Сколько сплетен и пересудов мы вынесли за столько лет, а наш семейный караван все идёт. "Ты пришёл, все остальное для меня неважно. Хо-рошо, что ты пришёл" ❤️❤️❤️😘😘😘@look_cosmic_ photographer @sonnychibba video @alesya_visich photo @sonnychibba hair and make-up @mariachepchugova_mua @rollsroycemoscow @tatianafitz Одежда @alexanderarutyunov @likaforlika @_ketione_
Все обязательно будет хорошо, но для этого нам нужно немножко постараться. Вчера во время он-лайн концерта в поддержку медицинских работников, которые сейчас находятся на передовой в борьбе со смертоносным вирусом, мы услышали крик души одного из врачей : " Пожалуйста, умоляем, оставайтесь дома, чтобы мы могли быстрее вернуться в свои семьи, к своим близким, любимым людям". Оставайтесь дома, если это не РАБОТА , которую вы не можете не посещать, имея разрешающие её ДОКУМЕНТЫ. Перестаньте ходить в гости, гулять по городу - это будет ваш огромный вклад в дело борьбы с распространением COVID-19 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ @prigozhin_iosif
Вот жду, когда зануды скажут: взрослая, вроде, женщина, и она туда же. А я говорю: поднимайте себе и своим близким настроение любыми способами. Один взгляд мужа, говорящего в момент моей съёмки по телефону, чего стоит - он вообще ничего не понял, почему я так и оделась и почему у меня такой вид сзади😂😂😂 Короче, #pillowchallenge ❤️❤️❤️#оставайсядома #оставайтесьдома #семья #любимыелюди #карантин
Я и представить себе не могла, когда мы начинали шоу, что оно нас так затянет.🎭🎭🎭 Интрига, тайна пробуждают во всех нас жгучее желание приблизиться к разгадке. Самое смешное, даже посмотрев эфир программы, яснее ничего не стало. 😁🤦♀️Все наши версии, догадки и предположения, которые мы выдвигали в первый день, разбились вдребезги! Может, у вас есть версии, кто скрывается под масками? 🤷♀️🤷♀️🤷♀️Это не приём Инстаграма - вызвать подписчиков на общение, а реальный интерес. Вдруг кто - то из вас натолкнет меня на правильную мысль?🙏 #нтв #маска @maskantv @ntvru @weitmedia 🎭🎭
Продолжаю и дальше линию "нескромности".🤣 Предлагаю Вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, "Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком" откровенном"костюме?", а я тем временем от души поблагодарю его создателя за талант @yasyaofficial. 🙏❤️😘🔥🌹
Друзья, немножечко поспамлю: столько фотографий, необычных образов на себя примерила, что рука так и тянется ими поделиться. Делаю это ещё до того, как получу обработанные кадры. Это фото совершенно "сырое", без малейшей ретуши. Главное, на чем хотелось бы сделать акцент--это совместная работа интернациональной команды (Грузия, Армения, Украина, Россия), которая в очередной раз доказывает, что творчество не имеет границ. Спасибо всем участникам этой съёмки. Работать с вами, ребята, было большим удовольствием.❤️ @look_cosmic_ photographer @sonnychibba video @alesya_visich photo @sonnychibba hair and make-up @mariachepchugova_mua @rollsroycemoscow @tatianafitz Одежда @alexanderarutyunov @likaforlika @_ketione_ Шубы @yuliadilua
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как муж Валерии Иосиф Пригожин выглядел с волосами в молодости, а также как выглядит сын Валерии, который разбился с девушкой на "Ягуаре".
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.