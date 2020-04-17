Валерия отмечает 52-летие: жаркие фото запрещенной в Украине певицы

Известная российская певица Валерия 17 апреля отмечает день рождения.

Так, ей исполняется 52 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото артистки, попавшей в черный список Министерства культуры Украины из-за поддержки политики Путина по отношению к Украине.

Валерия instagram.com/valeriya

Валерия родилась 17 апреля 1968 года в Актарске Саратовской области России. Мало кто знает, что настоящее имя певицы – Алла Перфилова.

До брака с продюсером Иосифом Пригожиным Валерия уже была замужем. Так, ее мужем был продюсер Александр Шульгин.

От брака с ним у артистки трое детей: 27-летняя Анна Шульгина, 26-летний Артемий Шульгин и 22-летний Арсений Шульгин.

Валерия theplace.ru

В свои 52 года Валерия может гордиться безупречной внешностью и стройной фигурой. При росте 172 см ее вес – 59 кг.

Предлагаем увидеть самые откровенные фото певицы:

Валерия theplace.ru

Валерия theplace.ru

Валерия theplace.ru

Валерия theplace.ru

Валерия theplace.ru

Валерия theplace.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как муж Валерии Иосиф Пригожин выглядел с волосами в молодости, а также как выглядит сын Валерии, который разбился с девушкой на "Ягуаре".

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