Вакарчук откровенно рассказал об отношениях с падчерицей

Украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Ельзы" и политический деятель Святослав Вакарчук рассказал об отношениях со своей падчерицей Дианой.

В интервью передаче "Зірковий шлях" артист заявил, что для 27-летней Дианы – дочери своей жены от первого брака – он больше друг, чем отец.

"Я не из тех, которые считают, что детям нужно устраивать жизнь. Это только в минус пойдет. Поэтому Диана пробивается сама. Она самодостаточная, взрослая, эмансипированная... И, скажем так, современная девушка. И наши отношения опять-таки очень дружественные", – поделился подробностями певец.

Кроме того, артист рассказал, что Диана занимается маркетингом в сфере моды и дизайна.

К слову, жена Вакарчука - стилист Ляля Фонарева. От первого брака стилист воспитывает дочь Диану. Общих детей у Фонаревой и Вакарчука нет.

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