В Украину не пустили музыканта из известной российской группы: названа причина

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в Киев гитариста российской группы "Бахыт-компот".

В пресс-центре Госпогранслужбы уточнили, что россиянин прилетел в аэропорт "Киев" 10 июня, а въезд ему запретили из-за незаконного пребывания на оккупированных территориях (чтобы вспомнить о хитах музыкального коллектива, проскролльте страницу).

"По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году совершил въезд на временно оккупированную территорию (Донецк) и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и за КПВВ (ч.2 ст.10 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ")", – пояснили в ведомстве.

"Бахыт-компот". Instagram@bahit_kompot

Уточняется, что музыканту с того момента запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. После проверки его развернули в обратном направлении.

Группу "Бахыт-компот", лидером которой является Вадим Степанцов, многие знают по песне "Пьяная-помятая Пионервожатая", которая вышла еще в 1995 году. Музыкальный коллектив был основан в 1989 году, после чего состав постоянно менялся.

С 2016 году в группе участвуют: Вадим Степанцов — вокал; Ян Комарницкий — гитара; Олег Сафонов — бас-гитара; Дмитрий Талашов — клавиши; Эдуард Дербинян — ударные. Кого именно не пропустили в Украину, неизвестно. Предположительно, это может быть Ян Комарницкий, у которого указано в соцсети, что он 1973 года рождения.

Ян Комарницкий соцсети

Дискография: 1990 – "Кисло", 1992 – "Охота на самку человека", 1995 – "Пьяная-помятая пионервожатая", 1996 – "Раздень меня по телефону", 1996 – "Урки правят миром", 1997 – "Страшнее бабы зверя нет", 1998 – "Бог, клубника и павлин", 2000 – "Русский кибер-парень", 2002 – "Легенды русского рока", 2002 – "Все девчонки любят пацанов", 2006 – "Чурка и скинхед", 2007 "8-е марта — Дурацкий праздник", 2009 – "Самые лучшие тёлки", 2011 – "Перезагрузка 2011", 2014 – "Полигимния", 2015 – "Крепленый компот из молодильных яблок".

Хиты группы "Бахыт-Компот"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госпогранслужба Украины не пустила в страну двух российских актеров театра и кино, которые ранее незаконно посетили аннексированный Россией полуостров Крым.

Кроме того, российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд в Украину, заявил, что пересек государственную границу в поле рядом с Молдовой.

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