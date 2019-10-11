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11 октября • обновлено в 17:25
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В Украине запретили въезд четверым российским актерам: кто они

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Министерство культуры Украины внесло четверых российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 11 октября, в данный перечень внесены российские актрисы Наталья Колоскова, Мария Перн, а также российские актеры Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский, передает "Интерфакс-Украина".

Все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимался на оккупированной территории Донбасса.

Юрий Миронцев

Юрий Миронцев

Кино-Театр.ру

Новости
Знаменитому российскому актеру запретили въезд в Украину
Мария Перн

Мария Перн

Кино-Театр.ру

Наталья Колосков

Наталья Колосков

Кино-Театр.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили въезд популярной российской ведущей Дане Борисовой на три года из-за посещения аннексированного Крыма. За несколько дней до этого Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки".

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Место
Украина
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