В Украине запретили въезд четверым российским актерам: кто они

Министерство культуры Украины внесло четверых российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Согласно обновленному списку Минкультуры от 11 октября, в данный перечень внесены российские актрисы Наталья Колоскова, Мария Перн, а также российские актеры Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский, передает "Интерфакс-Украина".
Все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимался на оккупированной территории Донбасса.
Юрий Миронцев
Кино-Театр.ру
Мария Перн
Кино-Театр.ру
Наталья Колосков
Кино-Театр.ру
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили въезд популярной российской ведущей Дане Борисовой на три года из-за посещения аннексированного Крыма. За несколько дней до этого Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки".
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