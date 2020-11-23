В Украине прощаются с Виктюком: его похоронят на Лычаковском кладбище во Львове
Роман Виктюк умер 17 ноября на 85 году жизни
Причиной стало осложнение после коронавируса – у режиссера случился инсульт
20 ноября с ним простились в Москве, после чего тело доставили в Украину, согласно завещанию режиссера
Во Львове прощаются с легендарным режиссером, народным артистом Украины и РФ Романом Виктюком. Он умер 17 ноября в Москве на 85-м году жизни.
Основная часть траурной церемонии состоится в здании Первого Украинского театра для детей и юношества – с утра туда доставили гроб с телом Виктюка и уже начали собираться родственники и почитатели его творчества. OBOZREVATEL следит за прощанием с Романом Виктюком.
После церемонии в театре состоится отпевание в Церкви святого Андрея. Далее гроб с телом режиссера будет доставлен на Лычаковское кладбище, где Романа Виктюка похоронят в фамильном склепе, рядом с его родителями.
Отметим, Первый театр юного зрителя во Львове был особенным местом для Виктюка –именно там он начинал свою актерскую карьеру и вскоре стал режиссером.
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Напомним, в пятницу, 20 ноября, церемония прощания с Романом Виктюком состоялась в Москве, где он проживал с начала 70-х годов. Траурное мероприятие проходило в здании Театра Виктюка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
причиной смерти Романа Виктюка стали осложнения после коронавируса – у артиста случился инсульт.
Выяснилось, что много лет режиссер боролся с раком, а COVID-19 его "добил".
Наследство Виктюка достанется его сестрам и племяннице, которые проживают во Львове.
Сообщалось, что режиссер ни разу не был женат, детей у него якобы тоже не было.
Позже оказалось, что у него есть дочь и внуки в Украине.