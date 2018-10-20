В Украине погибла звезда популярного камеди-шоу: лучшие видео с ней

Известная украинская актриса юмористического шоу “Дизель шоу” Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом.

Марина Поплавская – это человек, который стал известным не только благодаря своей игре в КВН, но и личностным качествам.

Сегодня она знаменитость не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве.

Марианна Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград (Житомирская область). С раннего возраста мечтала стать учительницей и работать с детьми.

После школы поступила в Житомирский Государственный университет, а затем пошла работать в школу №33 Житомира учителем русского языка и литературы, где и проработала 23 года, называя этот стаж самым главным в своей жизни. Лишь в 2017 году, уже будучи звездой на телевидении, она объявила, что из-за большого графика выступлений и съемок она прекратила свою работу в школе.

Большой вклад Марина Поплавская сделала в развитие украинского движения КВН - уже в возрасте став лидером коллектива "Девчонки из Житомира".

Несмотря на свою известность, устроить свою личную жизнь Поплавской не удалось – ни мужа, ни детей у нее не было.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в дорожно-транспортном происшествии под Киевом, которое произошло утром 20 октября, погибла актриса юмористического "Дизель шоу" Марина Поплавская, еще двое актеров - Яна Глущенко и Егор Крутоголов - пострадали.