В тяжелом состоянии: в Москве госпитализировали известного российского шансонье

Известный российский шансонье 84-летний Вилли Токарев, эмигрировавший в США, госпитализирован в одну из больниц Москвы.

"Известный певец обратился к врачам московской больницы. После обследования было решено его госпитализировать — потом состояние резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи", — сообщил Телеграм-канал Mash.

Вилли Токарев Собеседник

В свою очередь, представитель артиста заявил радиостанции "Говорит Москва", что информация источника неточна, но подробностей не сообщил.

Отметим, что Вилли Токарев переехал в США еще в 1974 году. Именно там он прославился, став самым известным российским шансонье в эмиграции. В начале 90-х певец вернулся в Москву, но продолжает жить на две страны и сохраняет американский паспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле украинская телеведущая, экс-звезда программы "Орел и Решка", а ныне ведущая проекта "Жизнь других" Жанна Бадоева серьезно заболела во время съемок во Вьетнаме.

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