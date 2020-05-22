В сети заподозрили, что Эмин отобрал у жены маленькую дочь: реакция женщины

После того, как российский певец Эмин Агаларов заявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой, в сети заподозрили, что артист отобрал у женщины их общую дочь Афину.

Причиной для таких выводов у поклонников стал новый снимок Гавриловой в Instagram.

Эмин и Алена Гаврилова hellomagazine.com

Так, Алена опубликовала в соцсети трогательную фотографию с дочерью, которую сопроводила подписью: "Особенный день".

В комментариях к снимку один из пользователей написал:

"Дочка осталась с папой... Видимо, поэтому Алене так тяжело".

Модель, которая хранила молчание относительно развода, не стала игнорировать комментарий в соцсети, и ответила подписчице:

"Я не собираюсь выставлять фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь. Разговор закончен. Всем удачи! Эта тема на моей странице закрыта теперь навсегда".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 мая Эмин Агаларов неожиданно сообщил о разводе с Аленой Гавриловой. В своем Instagram певец опубликовал черно-белое фото, которое сопроводил заявлением о разрыве.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.