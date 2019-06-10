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В сети всплыло неизвестное фото Владимира Зеленского

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В сети появилось фото, на котором запечатлен президент Украины Владимир Зеленский и другие участники студии "Квартал 95".

Так, этот снимок был сделан в конце 90-х, когда Зеленский и его команда играли еще в КВН. Его опубликовала женщина по имени Галина, которая проживает в Кривом Роге, на одном из сайтов объявлений.

В сети всплыло неизвестное фото Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: informator.news

"Много лет назад в нашей семье появилось это фото, где запечатлены еще очень молодые ребята команды КВН "95-й квартал", которая образовалась в 1997 году, и будущий президент нашей страны. Даже дочка не помнит, где и кто подарил ей, тогдашней школьнице, это фото. Мы вспомнили о нем, когда Владимир Зеленский стал президентом. На этом уникальном фото Владимиру около 20 лет. Зеленский — в нижнем ряду, второй слева", рассказала Галина.

В сети всплыло неизвестное фото Владимира Зеленского

Зеленский и команда "95-й квартал" в конце 90-х

Фото: olx.ua

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Отметим, что на черно-белой фотографии также запечатлены Елена Кравец, Александр Пикалов, Юрий Крапов, Юрий "Юзик" Корявченков, Денис Манжосов (бывший участник "Квартала 95") и другие юмористы.

В сети всплыло неизвестное фото Владимира Зеленского

Зеленский и команда "95-й квартал" в конце 90-х

Фото: olx.ua

В сети всплыло неизвестное фото Владимира Зеленского

Зеленский и команда "95-й квартал" в конце 90-х

Фото: olx.ua

Также добавим, что эту фотографию женщина выставила на продажу. Купить уникальный снимок можно всего за 200 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ опубликовали раритетные фото первой леди Украины Елены Зеленской с ее старой страницы в социальной сети Instagram.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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