Главная Новости
18 мая • обновлено в 12:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В сети всплыло фото Аллегровой без парика и макияжа: как выглядит певица

29.7т
Читать материал на украинском

В сети появилась фотография 68-летней российской певицы Ирины Аллегровой без привычного сценичного образа: без яркого макияжа и парика.

Соответствующим фото поделился друг артистки, певец Александр Богданович. Снимок был опубликован в фан-аккаунте звезды в Instagram.

Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова

vladtime.ru

На фотографии Аллегрова позирует в черной майке, белых штанах и с растрепанными темными волосами рядом со своими друзьями. При этом, Ирина сфотографирована без яркого макияжа и привычных белых локонов.

В сети отмечается, что неизвестно, какого именно года снимок. Однако сообщается, что фотография была сделана в Майами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Аллегрова вышла в свет в смелом платье с очень глубоким декольте. Так, на сцене Ирина появилась в длинном черном платье с пайетками и глубоким вырезом до пупка. Примечательно, что под наряд певица решила не надевать белье.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Ирина Аллегрова
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
22
10
Смешно
3
Интересно
0
Печально
10
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги