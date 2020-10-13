В сети трогательно поздравили Заворотнюк и показали редкое фото из церкви
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева трогательно поздравили фанаты в сети с годовщиной венчания.
На странице в Instagram, которая была создана для поддержки актрисы после того, как стало известно о ее онкологическом заболевании, опубликовали также фото супружеской пары возле церкви.
"С годовщиной венчания вас, дорогие наши Настя и Петр! Пусть история вашей прекрасной семьи пишется еще долгие-долгие годы и принесет вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний! И пусть все высшие силы будут на вашей стороне!" – написали в сети.
Многие поклонники звездной пары также принесли свои поздравления. Большинство из них пожелали семье крепкого здоровья и долголетия, а также скорейшего выздоровления самой Заворотнюк.
Отметим, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев обвенчались в 2008 году в Крыму. Церемония прошла в храме Воскресения Христова на красной скале в Форосе. Церковь построена в 1892 году в византийском стиле крестово-купольного храма на 400-метровой высоте у отвесного обрыва. До этого там венчались Виктор Медведчук и Оксана Марченко.
Напомним, 13 сентября Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сделала публикацию в Instagram в честь годовщины ее свадьбы с Чернышевым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью 2019 года в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети рассказывали, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Спустя несколько дней стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно, ей сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.